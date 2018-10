Trump asegura que los eventos en Pittsburgh son mucho más devastadores de lo que se piensa

Pocos minutos después de darse a conocer un tiroteo dentro de la sinagoga Tree of Life Congregation, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los ciudadanos de Pittsburgh, Pensilvania, a permanecer refugiados ya que el tirador estaba activo.

“Observando los eventos desenvolviéndose en Pittsburgh, Pensilvania. Fuerzas de seguridad en la escena. La gente en el área de Squirrel Hill debe permanecer refugiada. Parecen haber múltiples víctimas. Cuidado con el tirador activo. ¡Que Dios los bendiga a todos!”, tuiteó el presidente de los Estados Unidos.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018