Trump asegura que la Unión Europea se creó para “aprovecharse” de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra la Unión Europea (UE) en un discurso ante sus simpatizantes en el estado de Michigan y aseguró que los países europeos crearon esa organización para “aprovecharse” de Estados Unidos.

“La Unión Europea la formaron para aprovecharse de Estados Unidos y no le echen la culpa a ellos, no echen la culpa a Xi Jinping(China), ni al primer ministro Shinzo Abe(Japón). No les echen la culpa por aprovecharse de nosotros. Le echo la culpa a antiguos presidentes y antiguos líderes de nuestro país”, declaró Trump.

Esta misma semana Trump recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente francés, Emmanuel Macron, con quien intercambio numerosos gestos de afecto.

Los dos líderes europeos acudieron a Washington con el objetivo de convencer a Trump de que no se retire del acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015.

