Trucos para proteger tu privacidad en whatsApp

Los números lo avalan. Hasta 1.500 usuarios se conectan cada día a esta aplicación que nació en 2009 y que Facebook compró en 2016.

Pero tras los escándalos como el hackeo de cuentas de Yahoo o el caso de Cambridge Analytica cada vez somos más conscientes de lo importante que es mantener nuestra privacidad cuando estamos conectados a internet.

Aquí te explicamos4 sencillos trucos para que te asegures que solo compartes lo que quiere:

1. No aparecer en línea

Si no quieres que la gente sepa si estás o no conectado, hay varias formas con las que puedes evitarlo.

Una es poner el celular en modo avión. No tendrás acceso a internet, pero puedes escribir mensajes a tus contactos que recibirán de forma automática en cuanto vuelvas a tener conexión sin que tú aparezcas en línea.

2. Evitar que te localicen

WhatsApp permite a tus contactos también saber dónde te encuentras en tiempo real. Sí, como lo oyes, ya no vale esto de, “estoy de camino, llego en 5 minutos” cuando realmente estás aún en la casa y por meterte a baño.

3. Esconder tus mensajes

Dejaste el celular sobre la mesa y comienzan a llegarte mensajes de WhatsApp. Con la función de notificaciones emergentes activada cualquiera que se acerque a tu teléfono puede ver quién te escribió y lo que dice (al menos parte del texto).

4. Ocultar tu foto

Si tampoco quieres que nadie que te contacte por WhatsApp pueda ver la fotografía que has elegido como tu perfil, también tienes esa posibilidad.

En la misma opción de privacidad que aparece en el apartado “Cuenta” del menú de configuración puedes elegir si quien pueda ver tu foto sea todo el mundo, solo tus contactos, todos tus contactos excepto algunos que decidas bloquear o nadie. Depende de ti.

Fuente: BBC

