Tres muertos y cuatro heridos en un tiroteo en un restaurante en Nashville

Un hombre ha abierto fuego contra los clientes del local de comida rápida de la cadena Waffle House.

Tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas durante un tiroteo en un restaurante de comida rápida en Antioch, en el entorno de la ciudad de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), según ha informado la policía local

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx

Un hombre blanco con el pelo corto y que estaba desnudo -solo llevaba una chaqueta verde puesta- ha abierto fuego contra los clientes de un restaurante de la cadena Waffle House, uno de los cuales ha repelido la agresión y ha podido arrebatar el rifle al atacante, según ha contado la policía metropolitana en su cuenta de Twitter.

La policía está buscando a Travis Reinking, de 29 años, como el supuesto autor del ataque, que ha logrado huir. El coche con el que el tirador llegó al restaurante de dulces, situado a las afueras de Nashville está registrado a nombre de este joven, que ha sido considerado “persona de interés” por los agentes. Fue visto por última vez caminando y sin abrigo. Los investigadores han solicitado la colaboración ciudadana para poder detenerlo.

Waffle House es una conocida cadena de restaurantes de comida rápida, que cuenta con más de 1.700 locales en 25 Estados de EE UU, fundamentalmente en los del sur del país.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018