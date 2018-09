Total apoyo a los fiscales del caso González Daher, afirma Quiñónez

La fiscal general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez, brindó su total apoyo a los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández del caso Óscar González Daher y afirmó que no se va a dejar presionar, esto ante los cuestionamientos a los agentes que imputaron y requirieron la prisión preventiva del ex legislador y su hijo, quienes fueron procesados por los ilícitos de Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa.

“Siempre les acompaño a los agentes fiscales y les pido que trabajen con objetividad, es el bien perseguido que yo les hago llegar a ellos, cuando me piden tiempo, les digo que se tomen todo el tiempo que necesiten para poder hacer una buena investigación, ya sea imputar o desestimar una denuncia, siempre les digo que tienen todo mi apoyo sea cual fuera la decisión que tomen. Además, hay veces que también deben tomar decisiones en las que no está muy de acuerdo la ciudadanía, pero si corresponde a derecho lo tienen que hacer. Hoy Liliana Alcaraz y René Fernández imputaron al ex senador Oscar González Daher y a su hijo. Ellos más que nadie saben que tienen mi total apoyo y respaldo en todo momento”, sostuvo la Dra. Quiñónez.

Asimismo, la Fiscal General del Estado brindó todo su apoyo a los agentes fiscales que forman parte del Ministerio Público y resaltó la labor de cada uno de ellos, “este es un caso que creo que se inició hace casi un mes y los agentes fiscales debían de analizar cada uno de los documentos, es más se tiene que analizar aún otros documentos, por lo que van a seguir trabajando en pericias, en análisis financieros y en todo lo que se necesite para que avance este tipo de investigación. Solo nosotros que estamos en la casa, viviendo día a día el trabajo que realizan cada uno de los agentes fiscales, sabemos que ellos no están un solo día sin trabajar”.

Referente a la consulta de si se reciben presiones para blindar a determinadas personas, teniendo en cuenta el perfil y el poder político, la titular del Ministerio Público aseguró que, “Absolutamente nadie me llamó, ni presionó, tampoco me voy a dejar presionar, no me voy a dejar presionar. Yo recibo en mi despacho a los agentes fiscales, la Fiscal General del Estado siempre está abierta, yo les escucho, pero de ahí a que pueda influir en la decisión de ellos, no. El fiscal es el que tiene la sospecha, el que conoce su expediente, el que decide la salida procesal que dará Si bien la Fiscalía General del Estado hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del fiscal, es el titular de la causa quien toma la decisión pertinente”.

Fuente: Ministerio Púbico.

