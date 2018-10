Toman escuela en San Lorenzo y exigen destitución de Directora

Un grupo de alumnos tomaron esta madrugada la escuela Franklin Roosevelt, dependiente del Colegio Saturio Ríos. Los mismos exigen la oficialización de destitución de la Directora de la institución.

Los estudiantes sostienen que hasta la fecha no han recibido la resolución de destitución de la ex directora Liliana Rosamada, concretada pasado lunes. Aseguran que el Ministerio de Educación no dio importancia al caso.

Por su parte, Robert Cano, viceministro de Educación, argumentó que la resolución se expide luego de pasar por un proceso administrativo, por lo que solicitó comprensión a los padres y alumnos de la casa de estudio.

“Es una cuestión de informar a estas personas que se tiene que respetar unas vías administrativas. Esperemos tener una respuesta favorable durante la jornada”, señaló.

No obstante, Cano informó que nuevamente acudirán hasta la institución para dialogar con los responsables de la toma, a fin de encontrar una solución a la medida tomada.

