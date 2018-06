Titular del IPS aseguró que no dejará un campo minado al futuro Gobierno

Así afirmó Benigno López, presidente del Instituto de Previsión Social y miembro del Equipo de Transición del gobierno saliente, quien salió al paso de publicaciones periodísticas que cuestionan una licitación para contratar equipos de esterilización por 10 años.

El costo del mencionado concurso asciende a la suma de 127 millones de dólares y que el proceso lleva 8 meses de estudio. Añadió que la institución no dejará el campo minado, sino que la intención es dejarla mucho mejor, con un futuro alentador para los asegurados.

López calificó de ilógico dejar a su hermano, el presidente electo Mario Abdo, algo complejo y podrido, por lo tanto su intención es dejar firmada la resolución de la licitación antes de renunciar a su cargo, a fin de no eludir la responsabilidad que conlleva.

Igualmente dijo que desde la previsional la tendencia es no comprar más equipos sino más bien adquirir servicios. “Seguramente hay gente que pretende que no se aplique el nuevo sistema y lanza este tipo de versiones que no se ajustan a la realidad”, sentenció.

