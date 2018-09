Titular de Cifarma critica inexperiencia del ministro Mazzoleni

El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, criticó la inexperiencia del ministro de Salud Pública, Dr. Julio Mazzoleni. Afirmó que debido a eso ya cometió varios errores en el corto tiempo que lleva en el cargo.

“Creo que el secretario de Estado se apresuró y no estuvo documentado como para respaldar sus declaraciones sobre la cantidad de medicamentos vencidos que encontró en los servicios de la cartera sanitaria”, cuestionó el gremialista en su visita a los estudios de la 780 AM.

Resaltó que Mazzoleni es una persona seria, responsable y que quiere hacer bien las cosas, pero no tiene experiencia en cargos públicos, lo que le hace cometer errores al momento de brindar declaraciones a los medios de comunicación. Al respecto, agregó que uno no sabe si está haciendo una promesa o una acusación.

García aclaró que ningún proveedor, ya sea nacional o extranjero, entregó insumos o medicamentos a Salud Pública o al Hospital de Clínicas sin contar con un contrato. En ese sentido, consideró que la intención del titular de la cartera sanitaria no fue generar una polémica, al admitir la existencia de remedios vencidos.

Por último, indicó que existe un protocolo para la destrucción de los medicamentos que ya no son aptos y que hay empresas encargadas de recoger e incinerar los productos vencidos. “Ese servicio no es barato, yo creo que la cartera sanitaria estaba juntando esos remedios, pero no pudo destruirlos por falta de rubros”, sentenció.

