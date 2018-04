The Weeknd relata su relación con Selena Gomez en su nuevo tema

El cantante se tomó su tiempo, pero finalmente explicó que fue lo que pasó con su ex, a través de su música.

Como todos sabemos, el año pasado las cosas sucedieron muy rápido para Selena Gomez. Después de anunciar que se había sometido a un trasplante de riñón para aminorar los efectos secundarios de la enfermedad de Lupus que padece sus apariciones públicas fueron cada vez menos.

Tanto es así, que sorprendió verla junto a Justin Bieber, cuando todavía no se había confirmado su separación del músico The Weeknd. Poco después, se supo que ya no estaban juntos y Selena retomó la relación con el canadiense, haciendo enloquecer a todos sus fanáticos.

Desde entonces, The Weeknd no habló en ningún momento de lo que sucedió el octubre pasado. Pero ahora, el músico sacó un nuevo tema y todos en Internet se volvieron locos al descubrir que su letra estaba, sin dudas, dedicada a Selena.

Call Out My Name es el título del nuevo tema de The Weeknd y en su letra expresa: “Nos encontramos, yo te ayude a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error”. Y agrega después: “Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida”. Está clarísimo, ¿no?.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?