Thalía sorprende a todos con un nuevo look

La cantante se dispuso a realizar una colorida transformación, que implicó buscar el personaje que la hiciera sentir inspirada: una guapa geisha. Fue así como la esposa de Tommy Mottola puso manos a la obra y decidió recrear su propia versión, la cual incluyó una espectacular melena que la hizo lucir como nunca antes.

Sin dar más detalles de la razón que la llevó a realizar la comentada transformación, hizo otro video al que de fondo le puso un fragmento de su más reciente hit titulado No Me Acuerdo. De inmediato, recibió un sinfín de piropos por parte de sus fanáticos, quienes no podían creer la sorpresa que su estrella les había preparado. Por supuesto, también regalaron miles de likes a sus publicaciones, entre ellos los corazones de su amado Tommy, quien es el primero en celebrar este tipo de detalles con los que la cantante rompe por completo con la monotonía.

Y aunque muchos podrían pensar que la polifacética estrella sí decidió hacer algo extraordinario con su melena, todo indica que se trata de una peluca. Este ha sido el mejor truco para ella en más de una ocasión, recordemos cuando meses atrás presumió a sus fans un look ‘pink’ muy a la Kim Kardashian. Por supuesto, en aquella ocasión no se resistió y posó para algunas fotografías en las que se mostró sonriente y feliz de dar este tipo de sorpresas.

Fuente: HOLA

