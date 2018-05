Te contamos todo lo que no sabías de Johnny Depp

Es uno de los hombres mejores pagos de Hollywood y el preferido de Tim Burton. Es amigo de Eddie Vedder y Marilyn Manson. Hace un tiempo que todos hablan de él no por su trabajo en el cine sino por su escandalosa vida personal.

Su ex Amber Heard lo denunció por maltrato y enfrenta una batalla legal contra sus ex administradores a quienes acusa de malgastar su fortuna. A los 54 años, el chico malo de Hollywood sigue en el foco de atención. Un repaso por la vida de un intérprete que aún no fue reconocido con un Oscar pese a su extensa carrera y popularidad gracias a películas como Piratas del Caribe, Pánico y Locura en Las Vegas y El joven manos de tijera.

Infancia dura. John Christopher Depp II nació en Owensboro, Kentucky, el 9 de junio de 1963. Es hijo de John Christopher Depp y Betty Sue Palmer. Tiene un hermano, Daniel y dos hermanas: Christie y Debbie. Durante su infancia se mudó varias veces hasta que se estableció en Florida. En 1978, con quince años, sus padres se divorciaron. “No puedo decir que mi infancia fue perfecta, si hacía algo mal, me pegaban, si no, también”.

Rockstar. Le obsequiaron su primera guitarra a los 12 años y se enamoró de la música, por lo que decidió dejar la escuela y dedicarse de lleno a formar su primera banda. Su primera banda de garage fue Flame y después The Kids, con está última fue telonero para grupos emblemáticos de los ochenta como Duran Duran, Iggy Pop y B-52. Más tarde se unió a Rock City Angels. Desde el 2015 toca con Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry.

Todo gracias a Nicolas Cage. La maquilladora Lori Anne Allison, de quien se divorció en 1985 tras dos de años de casado, fue quien le presentó a Nicolas Cage en 1983, quien lo convencería para que incursionará en el mundo del cine. Depp asistió a un casting y terminó consiguiendo su primer papel en la película Pesadilla en Elm Street (1984) de Wes Craven.

Tiene 26 tatuajes. Durante los años se fue tatuando diferentes motivos en su cuerpo. Uno de ellos era el nombre de su ex, la actriz Winona Ryder, el que cambió por Wino Forever (Borracho para siempre) una vez que se separaron en 1993 tras tres años de relación. También lleva en su piel un corazón con las letras Betty Sue en honor a su madre y el nombre de sus hijos, Lily Rose Melody (18) y John (16). En una entrevista, Depp habló de las marcas que eligió tener por siempre. “Mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes son mi historia”.

Entró en el libro Guinness de los Récords. Fue en 2012, y lo hizo como el actor mejor pagado del cine, recibiendo ese año una suma de 75 millones de dólares por película.

Nunca ganó un Oscar. Fue nominado tres veces por Sweeney Todd (2007), Finding Neverland (2004) y Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003).

Sus amores. Fue novio de Kate Moss desde 1994 hasta 1998. Estuvo comprometido con Jennifer Grey (sí, la actriz de Dirty Dancing), con quien salió en 1989, y con Winona Ryder, su pareja de 1989 a 1993. Nunca se casó con Vanessa Paradis, la madre de sus dos hijos, Lily Rose y Jack.

Denuncia por violencia de género. La actriz Amber Heard hizo público que el actor la agredió físicamente. Tras un año y medio de relación, le pidió el divorcio a la estrella.

Fuente: Infobae

