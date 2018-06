Te contamos cómo instalar iOS12, macOS Mojave y tvOS 12

Ya es posible instalar los nuevos sistemas operativos para Mac, iPhone, iPad y Apple TV anunciados por el gigante de Cupertino en su conferencia de desarrolladores (WWDC 2018). Se trata de las betas públicas de iOS 12, macOS Mojave y tvOS 12. Cabe destacar que no son versiones finales, con lo cual pueden tener cierta inestabilidad y presentar fallos.

Para acceder a estas versiones no hace falta ser desarrollador, pero sí es necesario estar inscrito en el programa de betas públicas de Apple. Así que en el caso de que uno no se encuentre anotado en este servicio, hay que darse de alta ingresando aquí.

La idea de descargarse el software en esta instancia es poder probarlo, tener un vistazo de antemano y ofrecer feedback a la empresa si así se desea. Pero, como se dijo anteriormente, al no ser versiones totalmente optimizadas y estables se sugiere hacer un back up de todo lo que se encuentre en el dispositivo como medida de precaución en caso de que haya cualquier incidente.

El primer paso es verificar si el equipo donde se quiere descargar el nuevo sistema operativo es compatible con esta actualización.

Estos son los modelos disponibles con Mojave:

MacBook Pro (mediados de 2012 en adelante)

MacBook Air (mediados de 2012 en adelante)

MacBook (principios de 2015 en adelante)

iMac (fines de 2012 en adelante)

Mac Pro (fines de 2013 en adelante; o mediados de 2010 y mediados de 2012 compatibles con Metal)

Los iPhone modelos 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X. En el caso de iPad son los modelos mini 2,3 y 4; iPad de quinta generación, iPad Air, Air 2 y las iPad Pro de 9,7″, 10,5″ y de 12,9″ (primera y segunda generación).

Una vez que se verificó la compatibilidad hay que ir hasta la página de betas públicas de Apple, ingresar con el Apple ID y descargar el programa.

La versión tvOS 12 es compatible con el Apple TV de cuarta generación o 4K. En este caso, también hay que ir hasta la página de betas públicas de Apple, ingresar con el ID y descargar el nuevo sistema operativo.

