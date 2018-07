Tarifa social de la ANDE debe ser revisada, según futuro presidente de la institución

El presidente designado de la Administración Nacional de Electricidad, Pedro Ferreira, indicó que los programas de subsidios que implementa el gobierno deben ser estudiados para mejorar y volver más justo el sistema de adjudicación de los beneficiarios.

En ese sentido dio indicó que existen personas que deben ser subsidiadas, sin embargo no son objetos de ese tipo de ayuda, en algunos casos porque los requisitos exigidos por la estatal no están adecuados para cierto grupo social.

Mencionó como ejemplo a los habitantes del nuevo barrio “San Francisco”, quienes, en principio no pudieron ser sujetos del subsidio por tener conexiones trifásicas. “Si realmente una familia debe ser objeto de subsidio, no porque su instalación sea mejor, tiene que ser discriminada y otra vez se le pone una tarifa que no puede pagar.”, explicó.

Finalmente explicó que el nivel de vida del paraguayo ya no es de hace 20 años atrás, cuando comenzaron a aplicarse las tarifas sociales. Resaltó que los requerimientos de electricidad son diferentes y que el mismo grupo socio económico consume más energía eléctrica que dos décadas atrás.

