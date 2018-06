Sindicalista afirma que “arrogancia” del titular de Essap derivó en los conflictos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Essap (Sinatrae), Víctor Ocampos, ratificó que se cometieron varias irregularidades en la administración del Ing. Carlos José Arce, que derivaron en la crisis existente actualmente en la empresa estatal.

“El titular de la Essap es prepotente y se creerse el ‘sabelotodo’. Su actitud fue la causante de la actual situación en la empresa”, manifestó el gremialista, de visita en los estudios de la 780 AM.

Ocampos se refirió a uno de los casos que tiene que ver con la sala de lactancia, que el presidente de la Essap pretende instalar en el edificio antiguo del ente, donde están ubicadas las oficinas de los sindicatos, que serán relegadas a un sitio mucho más pequeños, según afirmó.

“Jamás se socializó ese proyecto y no nos pusieron al tanto. Nosotros no sabíamos que los directivos tenían previsto instalar una sala de lactancia en el edificio antiguo donde nosotros estamos, me parece estúpido”, resaltó el sindicalista.

Agregó que desde hace años vienen repitiéndose tratos arbitrarios, inhumanos y hasta animales contra los funcionarios, sobre en la Dirección de Recursos Humanos de la aguatera estatal.

Por otro lado, acusó al titular de la Essap de firmar traslados indiscriminados, violando el contrato colectivo de trabajo. “Los integrantes del primer anillo del presidente, Carlos Arce, nos pasan todos los documentos de estas irregularidades”, aseveró.

