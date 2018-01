SET verificó más de 2.000 domicilios para inscripción en el RUC

De enero a diciembre del año 2017, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda realizó la verificación in situ de 2.312 domicilios fiscales, que fueron declarados al momento de solicitar la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Esta verificación se efectuó en el marco del proceso de inscripción del RUC que se encuentra reglamentado en la Resolución General N° 77/16, y permitió detectar que 464 direcciones, que representan el 20% del total verificado, no existían o no correspondían, razón por la cual no se concretó la inscripción de los solicitantes en el RUC.

Para llevar a cabo el procedimiento de control, el funcionario de la SET se identifica adecuadamente con un carnet y labra un Acta en el que deja constancia de la verificación realizada. Las personas que sean visitadas pueden constatar la identidad del funcionario llamando al 417-7608/09.

Fuente: Ministerio de Hacienda

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?