Senadora Bajac defiende a su padre y dice que es inocente

La legisladora por el partido liberal, María Eugenia Bajac se refirió al caso que involucra padre, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajac, sobre un supesto pedido de coima y señaló que hasta que no se demuestre lo contrario él es inocente.

No obstante aclaró que cada persona es responsable por sus actos, por lo tanto no puede opinar mucho al respecto. “Yo no puedo opinar de cosas que no sé, pero siempre le dijimos como familia que cuide más su privacidad, porque a él le gusta recibir a toda la gente que acude a él”, dijo.

Bajac añadió que corresponde a la justicia investigar los hechos y dilucidar qué fue lo que realmente pasó. Reiteró que cree en la inocencia de su padre hasta que no se compruebe su culpabilidad.

La parlamentaria admitió que su progenitor pudo haberse equivocado, puesto que es un ser humano. “No somos perfectos, somos seres demasiado falibles e imperfectos”, sentenció.

Finalmente dijo que no conoce al abogado José Álvarez, sindicado como supuesto intermediario del ex miembro de la Corte en los pedidos de coima y señaló al agregar que muchas veces lo que se publica son solo “medias verdades”.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?