Senador denuncia que no se cumple con la ley de SENABICO

El liberal Fernando Silva Facetti sostuvo que por decreto se reglamentó que la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) es la única que puede administrar los bienes incautados, pero en la práctica no se está cumpliendo.

Como ejemplo sostuvo que los elementos incautados en los últimos grandes allanamientos no fueron derivados por los fiscales a cargo. Incluso sostuvo que algunos jueces otorgan el depósito judicial a otras instituciones, hecho que no corresponde, puesto que dicha figura ya no existe.

Silva Facetti advirtió que esos magistrados deberían ser sancionados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El legislador añadió que se corre el riesgo que todo lo incautado pueda perder su valor al ser mal utilizado.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?