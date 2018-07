Senador colorado ratificó que Horacio Cartes debe jurar al culminar su presidencia

El legislador Javier Zacarías Irún ratificó la postura del movimiento Honor Colorado señalando que el presidente de la República debe jurar como senador activo al concluir su periodo al frente del Ejecutivo.

Señaló que al ser electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Cartes no puede ser desconvocado para prestar juramento, asegurando que contarán “con los votos necesarios para que Horacio Cartes asuma como senador”, cuando éste solicite su banca.

También así cuestionó el accionar del expresidente del Senado, Fernando Lugo, mencionando que el mismo no cuenta con facultades para sobrepasar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.

“Lugo no es ministro de la Corte, no puede determinar acciones (…) si no le gusta la Corte, están los organismo donde recurrir”, enfatizó.

Ante los cuestionamientos que señalan que Horacio Cartes no puede asumir la senaduría activa y si la vitalicia por ser presidente de la República, argumentó que es una opción del mandatario aceptar o no el vitaliciado, según Zacarías, se trata de un derecho y no una obligación.

“El tema del vitaliciado es opción de un mandatario aceptarlo, no es una obligación es un derecho. No lo digo yo, lo señala una resolución de la Corte”, concluyó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?