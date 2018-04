Segundo día de paro de funcionarios judiciales

Los trabajadores del Palacio de Justicia iniciaron el segundo día de manifestación a favor de la modificación de la ley de tasas judiciales. Los mismos piden que los ingresos queden en el Poder Judicial y no se derive un porcentaje al Ministerio Público.

En ese sentido, Porfiria Ocholavsky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, refirió que presentarán una nota en la Cámara de Diputados solicitando celeridad en el estudio del proyecto de ley, debido a que su tratamiento fue suspendido hace un mes. Agregó que darse continuidad al proyecto, los funcionarios levantarán la medida de fuerza.

Ocholavsky indicó que el Ministerio Público no depende de la Corte Suprema de Justicia, por esa razón no cabe que el dinero recaudado por las tasas judiciales sea direccionado a la Fiscalía. “Lo que tienen que solicitar es simplemente que gastos sean cubiertos por el Ejecutivo con fuente 10, no con fuente 30, que es un recurso ajeno”, dijo.

