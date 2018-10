Según fiscal es imposible que Bruno Marabel haya actuado solo

Esmilda Álvarez, la agente fiscal que investiga el quíntuple asesinato ocurrido en el microcentro capitalino y descubierto ayer, sostuvo que no existe aún hipótesis definitiva y si bien por ahora hay cuatro detenidos, no se descarta que hayan más. El único que no será imputado es el taxista.

Destacó que Bruno Marabel, quien confesó ser el autor material, no pudo actuar solo, y tiene que haber más cómplices.

“Es una investigación muy compleja”, agregó al añadir que todos los detenidos serán sometidos a estudios siquiátricos.

La Fiscal se quebró en un momento dado de la conferencia de prensa frente a su despacho cuando iba contando detalles del terrible hecho, sobre todo al referirse a como asesinaron al menor de todos. “No se explica tanto ensañamiento”, resaltó.

