Según fiscal, Díaz Verón no pudo justificar más de 1000 millones de guaraníes

La fiscal María Estefanía González, quien investiga el caso de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, sostuvo que existe un monto de Gs. 1.147 millones de parte del ex titular del Ministerio Público que no pudo justificar.

Agregó que su esposa tampoco pudo responder por Gs. 990 millones más 1625 millones de la misma moneda. Sumando ambos montos, la cantida de dinero que aparentemente no se pudo justificar supera la cantidad de 3.700 millones de guaraníes.

Igualmente señaló que se encuentran en una etapa de investigación para determinar si las empresas donde realizaron las inversiones realmente existen o son simplemente una fachada.

González sostuvo además que tras un allanamiento realizado los investigadores pudieron constatar que la dirección otorgada de una de las empresas existe solamente un terreno baldío.

La representante del Ministerio Público no descarta procesar a otras personas, dependiendo de los datos que puedan obtener durante la investigación. Finalmente indicó que Javier Díaz Verón y su esposa se exponen a una pena privativa de libertad de 10 años, en el caso de enriquecimiento ilícito.

