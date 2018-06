Se suicidó el famoso chef Anthoy Bourdain

Anthony Bourdain, el talentoso presentador y escritor que captó a los televidentes de CNN de todo el mundo, ha muerto. Tenía 61 años. La cadena internacional confirmó la muerte de Bourdain el viernes y dijo que la causa de la muerte fue un suicidio

“Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain”, dijo la cadena en un comunicado el viernes por la mañana. “Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija. y familia en este momento increíblemente difícil”.

El cocinero estaba en Francia trabajando en un próximo episodio de su galardonada serie CNN. Su amigo íntimo Eric Ripert, el chef francés, encontró a Bourdain inconsciente en su habitación de hotel la mañana del viernes.

Bourdain era un maestro de lo que hacía, primero en la cocina y luego en los medios. A través de sus programas de televisión y libros, exploró la condición humana y ayudó a las audiencias a pensar de manera diferente sobre la comida, los viajes y sobre ellos mismos. Abogó por poblaciones marginadas e hizo campaña por condiciones de trabajo más seguras para el personal de los restaurantes.

En el camino, recibió prácticamente todos los premios que la industria tiene para ofrecer. En 2013, los jueces del Premio Peabody honraron a Bourdain y “Parts Unknown” por “expandir nuestros paladares y horizontes en igual medida”.

En 1999, escribió un artículo en el New Yorker, “No coma antes de leer esto”, que se convirtió en un libro best-seller en 2000, “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”. El libro lo puso en el camino hacia el estrellato internacional.

El reconocido chef, visitó nuestro país en abril del 2014 para grabar un capítulo de su reconocido programa y conocer más sobre la tierra que acogió a un familiar suyo.

