Sandra McLeod dijo que por periódicos se enteró de acusaciones en su contra

Al concurrir ante la comisión de Diputados que analiza la intervención de su administración, la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod dijo que fue para defenderse de todas las acusaciones, asegurando que nadie le acercó ninguna documentación oficial.

“Esta comisión especial no me informó sobre los puntos por los que se me cuestiona y mi defensa la prepare en base a lo que me enteré por los medios de comunicación” resaltó.

La jefa comunal esteña negó haber cometido malversación de fondos y aseveró que su intendencia es la única en el país que verdaderamente hizo inversiones en salud y educación, gracias a la autonomía política, administrativa y normativa que tiene.

