Salud advierte que por años pueden extenderse los efectos del Chikungunya

Tanto el Dengue como Chikungunya se inician con fiebre, malestar general y dolores musculares. Pero, rápidamente, con el Chikungunya se instalan los dolores en las articulaciones pequeñas, como manos y pies, y también en la columna vertebral.

El Dengue se auto limita en no más de 10 días y, generalmente, no deja secuelas. En cambio, el Chikungunya tiene la alta tendencia de pasar a una fase sub aguda, donde ya no hay fiebre pero hay persistencia y recrudescencia o empeoramiento de los dolores articulares y también una alta tendencia de pasar a una forma crónica. Eso significa hasta dos años y medio de sufrir de estos problemas articulares y la ingesta de antiinflamatorios, que tiene sus riesgos relacionados.

El Ministerio de Salud recuerda a la población que se debe recurrir inmediatamente al centro de salud más cercano si se cuenta con algunos de los citados síntomas, y evitar la automedicación.

Fuente: Ministerio de Salud

