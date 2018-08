Ruby Rose interpretará a la nueva Batwoman

Ruby Rose será la nueva Batwoman, en el universo de Arrow. La actriz interpretará a Kate Kane en el último crossover entre los superhéroes DC que posee The CW, además tendrá su propia serie.

La protagonista de Resident Evil será una superheroína y tendrá una ficción independiente en el futuro cercano. Será presentada en el próximo diciembre y, luego, tendrá su programa propio. A su vez, el personaje será gay: la primera primera serie de superhéroes con una protagonista homosexual.

Rose es conocida por sus papeles en la serie Orange Is The New Black, John Wick: Pacto de Sangre y xXx: Reactivated. La serie sería estrenada entre el 2019 y el 2020 y será escrita por Caroline Dries, famosa por The Vampire Diaries.

La sinopsis oficial

Armada con una pasión por la justicia social y el don de decir lo que piensa, Kate Kane planea sobre las calles de Gothan como Batwoman, una lesbiana liberada y luchadora callejera altamente entrenada, preparada para acabar con el débil resurgimiento criminal de la ciudad. Pero todavía no la llames heroína. En una ciudad desesperada por alguien que la salve, Kate debe superar sus propios demonios antes de aceptar la llamada como símbolo de la esperanza de Gotham.

Fuente: TKM

