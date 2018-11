Roger Waters homenajeó a los desaparecidos en su primer recital

Honró tanto a las víctimas del genocidio de la última dictadura militar como a los soldados caídos en la guerra por las Islas Malvinas.

Roger Waters, el ex Pink Floyd realizó el primer recital en La Plata de su gira US + Them que lo trajo a la Argentina nuevamente. Durante un tramo del show, desde su celular, reprodujo “La memoria”, canción que inmortalizó León Gieco. El estadio Ciudad de La Plata silbó cada vez que se hacía alusión al gobierno militar y agradeció con aplausos el fin de la reproducción.

También habló de las Malvinas. En su última visita declaró durante una entrevista que las islas son argentinas. En esta oportunidad agradeció por un poncho que le regalaron familiares de ex combatiente con los que se reunió antes del show. El músico británico también fue importante su intervención para lograr identificar los restos de soldados caídos en la guerra. En su presentación del martes por la noche le dijo al público argentino: “es una noche especial para mi porque están las madres de los soldados muertos”.

Waters no fue esquivo ni con los sucesos políticos internacionales ni con los de Argentina actuales e históricos. Se acordó de todos. Como banda soporte, un rato antes de que saliera al escenario, tocó Puel Kona, una banda mapuche. Ellos elevaron la voz para exigir justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Tiempo después, ya con el micrófono en mano el ex frontman de Pink Floyd destacó: “no es fácil para la gente que estaba acá antes de que lleguemos nosotros. Hay que darles mucho apoyo porque les sacaron la tierra”.

