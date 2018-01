Rodolfo Friedmann presentó su renuncia como gobernador

Rodolfo Friedman presentó su renuncia ante la Junta departamental, para encarar su campaña para senador por la ANR en las próximas elecciones generales del 22 de abril. Javier Silvera lo reemplazará hasta el final del mandato.

Friedmann sostuvo que comunicó a la comisión permanente del Congreso su decisión y la Junta departamental en sesión extra de la fecha designó al concejal Javier Silvera como interino, de acuerdo al reglamento interno.

Sobre el abrazo republicano, Friedman señaló que la unidad colorada no se puede dar con base en la impunidad, por tanto el particularmente no piensa abrazarse con los que tuvo un particular enfrentamiento por la gobernación. “El Partido colorado no es un lugar para negocios particulares” afirmó.

