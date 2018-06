Riera urge al TSJE para que se expida sobre quién debe jurar en lugar de Cartes

El ex ministro de Educación Enrique Riera, quien es senador suplente número 1 por la ANR , confirmó que presenta un recurso en carácter de urgencia para que se cumpla la disposición que debe asumir en caso que un titular no lo haga.

Según el urgimiento, corresponde que la Justicia Electoral decida antes del juramento previsto para mañana quien debe jurar en lugar del presidente Horacio Cartes, puesto que Fernando Lugo convocó a Rodolfo Friedmann para que éste jure.

Riera señaló que en este país todo el mundo está acostumbrado a interpretar leyes, pero en democracia, dicho menester solo corresponde al Poder Judicial. Argumentó que su recurso es para impedir el atropello a las normas establecidas.

El político además indicó que, con la excusa que la Corte no es creíble, entonces se va a declarar todo “soó” y no se cumplirán más las sentencias. “El presidente del Congreso no puede atribuirse facultades que no les son propias”, concluyó.

