Riera juró como senador y Édgar Espínola en Diputados

El exministro de Educación, Enrique Riera, prestó juramento este martes como legislador de la Cámara Alta, en lugar del renunciante Luis Castiglioni. Por su parte, Espínola juró en la Cámara Baja, en lugar de Mario Varela, cuyo pedido de permiso fue aprobado por unanimidad.

Castiglioni renunció a su banca en el Senado tras ser designado como ministro de Relaciones Exteriores por el presidente electo, Mario Abdo Benítez. Por su parte, Varela pidió permiso como parlamentario de la Cámara Baja, para asumir como ministro de la Secretaría de Acción Social en el gobierno entrante.

[AHORA] Edgar Espínola jura como diputado en reemplazo de Mario Varela, quien pidió permiso para asumir como ministro de la @SASPARAGUAY en el gobierno entrante informa @DenisBarrios95 Foto: @DiputadosPy #780AM pic.twitter.com/93InJgbwhp — Radio 780 AM (@780AM) August 14, 2018

Tras jurar como senador de la nación, Riera fue consultado sobre las manifestaciones ciudadanas contra los legisladores implicados en casos de corrupción, y alentó a la ciudadanía a continuar con las medidas de fuerza, siempre y cuando sea en el marco del respeto de los derechos de terceros.

“Papá sostenía una frase muy gráfica: ‘prefiero el bullicio de la democracia al silencio de la dictadura’. Las manifestaciones son un toque de atención para todos nosotros, para mantener nuestra conducta y defender los intereses nacionales”, enfatizó el ahora parlamentario.

Enfatizó que actualmente, la dictadura se da en algunos poderes del Estado, cuyos integrantes no comprenden que no pueden ser un club exclusivo de beneficios como los cupos de combustible y seguro médico vip. “Hay que volver a responder a la gente y no al que pagó la campaña”, finalizó.

