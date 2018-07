Riera asegura que Lugo se tomó atribuciones que no tenía

El primer senador suplente del Partido Colorado, Enrique Riera, dijo Fernando Lugo debió consultar al Tribunal Superior de Justicia Electoral antes de convocar a Rodolfo Friedmann en lugar de Horacio Cartes, quien se encuentra impedido por ser presidente de la República.

Agregó el ex titular del Congreso pudo haber obrado en consecuencia a sus intereses, atendiendo que existía una presión política de la oposición y de algunos los medios. Enfatizó que la excusa de que la Corte Suprema de Justicia no es confiable no puede utilizarse. “Eso es un problema institucional”, indicó al agregar que eso no habilita para desobedecer una orden.

Finalmente refirió que Lugo, en todo caso hubiera esperado que la justicia resuelva el caso y no convocar a Rodolfo Friedmann ni Mirta Gusinky para tomar juramento en lugar de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

