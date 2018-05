Reportan un hombre armado en escuela de Palmdale, cerca de Los Ángeles

Según el reporte de CNN en español, existe información de la presencia de un hombre armado en una escuela en Palmdale, California, según dijo el agente de la Oficina Sheriff del condado de Los Ángeles, Charles Moore.

Moore dice que están respondiendo a los informes múltiples de un hombre con una pistola en el campus de Highland High School en Palmdale, California. Los policías están respondiendo e investigando.

Una escuela elemental que queda cercana a la escuela secundaria Highland está bajo cierre, según le dijo un empleado a CNN. Se cree que existe una persona herida.

El capitán Centero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dice que el sospechoso está actualmente en custodia. El hombre fue capturado cerca del lugar.

La escuela envió un tuit pidiéndole a las personas que se alejen del lugar y que las autoridades están evaluando la situación:

Law enforcement is working to assess the situation. Please stay clear of campus. Will update as soon as have more information.

— HHS Principal (@HHSPrincipalCG) May 11, 2018