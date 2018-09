Reportan tiroteo que deja “múltiples víctimas” en Maryland

Las autoridades no dieron más detalles, aunque el gobernador Larry Hoga calificó el incidente como “horrible”. La oficina del alguacil del condado de Harford, en Maryland, informó de que la policía está respondiendo a un tiroteo en Aberdeen que ha dejado “múltiples víctimas”.

Según el alguacil, la situación aún no está contenida, por lo que pidió a los residentes el evitar la zona de negocios entre Spesutia Road y Perryman Road.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018