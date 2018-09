Reportan heridos en tiroteo en Cincinnati

De acuerdo a las informaciones preliminares el hecho ocurrió en Foutain Square, en el centro de la ciudad, una de las más importantes el estado de Ohio. Los heridos fueron derivados a varios hospitales. Autoridades investigan lo ocurrido.

La policía informó que están despejando el área de influencia y pide a los vecinos que permanezcan en sus casas hata nuevo aviso.

@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018