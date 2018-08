Reportan ataque a cientos de cuentas de Instagram

Instagram ha recibido cientos de reclamaciones, difundidas también a través de redes sociales, sobre el secuestro de cuentas por parte de correos electrónicos con la terminación .ru, que se asocia con direcciones de Rusia. Los ataques impiden acceder al usuario legítimo y cambian imágenes por fotogramas de películas.

La red social ha admitido la existencia de los ataques y ha difundido en inglés un comunicado, ausente en su página oficial: “Trabajamos para proveer a la comunidad de Instagram de una experiencia segura. Cuando tenemos conciencia de que una cuenta se ha visto comprometida, cerramos el acceso y ponemos a disposición del afectado un proceso para resetear su contraseña y adoptar otros pasos necesarios para asegurar la cuenta”.

Otras redes sociales han servido a los usuarios para cuestionar la seguridad de Instagram y criticar la falta de respuesta de esta plataforma para solucionar los problemas. “Saludos, fui una de las personas afectadas por los hackers Rusians. He realizado varios reportes en Instagram para recuperar mi cuenta y no he tenido éxito. Me pueden ayudar?”, clamaba este martes una usuaria en su cuenta de Twitter.

Instagram advierte que, en caso de que la cuenta de un usuario publique o comparta comentarios ajenos, es posible que haya sido “pirateada”. En ese caso, recomienda cambiar la contraseña o envíar un mensaje de modificación de la misma, así como revocar el acceso de cualquier aplicación de terceros sospechosa.

La compañía recomienda activar la autenticación en dos pasos, elegir una contraseña segura, usarla solo para esta red, cambiarla de forma regular, cerrar sesión en ordenadores y teléfonos compartidos y evitar la función de recordar de forma automática las credenciales de acceso.

Fuente: El País

