Rechazan pedido de anular imputación de Blanco

El juez rechazó el incidente de nulidad del acta de imputación planteado por la defensa del ex ministro de la CSJ.

El magistrado, Miguel Tadeo Fernández, argumenta en su escrito que si bien la imputación se presentó en abril del 2016 aun cuando Sindulfo Blanco ejercía el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. El proceso en si se dio por iniciado recién el 22 de noviembre del 2018 fecha en la cual, Blanco, ya había sido destituido del cargo de ministro de la Corte tras haber sido hallado culpable en juicio político el 14 de noviembre pasado por lo que ya no poseía inmunidad a la hora de la admisión del acta de imputación.

Los abogados Jorge Bogarín, Bettina Legal y Richar Rojas habían cuestionado la imputación presentada por los fiscales René Fernández y Luis Píñánez. Alegando que los mismos no tuvieron en cuenta que en ese entonces Blanco era ministro de Corte y por lo tanto contaba con inmunidad.

Por otra parte, Tadeo Fernández, no hizo lugar al recurso de reposición con apelación en subsidio que plantearon los letrados contra la admisión de la imputación y la fecha de audiencia de imposición de medidas fijada por el magistrado para el 14 de diciembre.

Ahora el expediente irá a Tribunal de Apelación que tendrá que confirmar o rechazar la decisión del juez respecto a este último recurso. Hasta tanto no se resuelva no se podrá llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas para el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, procesado por prevaricato.

Fuente: Judiciales

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?