Rechazan cambio de calificación de OGD y su hijo

Óscar González y su hijo fueron imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

El juez, Humberto Otazú, rechazó el incidente de cambio de calificación solicitado por la defensa de los procesados Óscar González Daher y Óscar Rubén González Chaves.

La abogada, Sara Parquet, había solicitado al magistrado que excluya el hecho punible de enriquecimiento ilícito.

Argumentó en su escrito que sus defendidos no se rigen por la ley Ley 1626/ 2000 de la Función Pública, es decir González Daher y su hijo no son funcionarios públicos. Por lo que no podían ser investigados por enriquecimiento ilícito.

