Quiñónez no retrocederá “ni medio paso” para hacer frente al crimen

En conferencia de prensa en sede del Ministerio Público, su titular Sandra Quiñónez, sostuvo que no es la primera vez que reciben amenazas tanto ella como varios fiscales, pero aseguró que el Ministerio Público es una institución sólida con fiscales que trabajan con valentía a pesar de su escasos recursos.

“Esta Fiscalía no retrocederá ni medio paso en su convicción de luchar contra el crimen organizado”, resaltó.

Indicó que desde hace unas semanas tuvo conocimiento de la existencia de ese vídeo amenazante y que todos los agentes fiscales tendrán seguridad reforzada.

Quiñónez afirmó también que hasta ahora no pueden asegurar para qué fines estaban preparado el coche bomba descubierto en Alto Paraná. Agregó que hay muchas cuestiones que por razones de inteligencia y para no causar alarmas innecesarias no se darán a conocer.

