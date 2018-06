Quesnel declaró ser “inocente”, en inicio de juicio oral

Esta mañana inició el juicio oral y público del extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Rubén Darío Quesnel, acusado por la presunta apropiación de 3.127 millones de guaraníes, que debían destinarse a la compra de tierras para comunidades indígenas.

Quesnel declaró ante el Tribunal de Sentencia integrado por Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Ferroser, el mismo aseveró ser inocente y calificó a la acusación como algo “descabellado”.

Aseguró además que el dinero por el que se lo incrimina fue entregado a la Fundación Reforest Par, “la fundación no puede decir que no se le entregó el dinero, ni una criatura de 10 años va a decir fírmame y yo te entregó después. Eso no ocurrió se entregó el dinero”.

“Yo cumplí como tenía que ser, entregando con documento el dinero del estado, aprobado por hacienda y por todos. Ósea no es trucho ni falsificado, el documento es oficial reconocido por el estado paraguayo entregado con facturas por el monto total, ni con un centavo yo me quede como dicen acá”, remarcó el extitular del INDI.

En esta causa también afrontan juicio, Marlene Mendoza exdirectora de Administración y Finanzas del INDI, Ever Ramón Otazo (exfuncionario de la institución del INDI) y Óscar Viera, presidente de la Fundación Reforest Par.

Fuente: Judiciales

