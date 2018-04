Prisión de San Paulo o Curitiba sería el destino de Lula Da Sila

Fue lo manifestado por Milton Cardoso, periodista de radio Bandeirantes, en contacto con nuestra emisora. Señaló que ahora corresponde al juez Sergio Moro indicar el lugar de reclusión del ex presidente brasilero.

En tal sentido sostuvo, que a más tardar el martes de la próxima semana saldría la disposición del magistrado, que en primera instancia lo condenó a 9 años y medio de prisión. No obstante, en segunda instancia la pena fue aumentada a 12 años de pena privativa de libertad.

El periodista explicó que las gente que apoya al líder del Partido de los Trabajadores pretenden inscribirlo igualmente como candidato a la presidencia, sin embargo la ley brasileña es bastante clara y no permite que una persona condenada en segunda instancia pueda candidatarse. “La decisión está ahora en manos de la Justicia Electoral”, dijo.

Añadió que la defensa del ex presidente puede buscar otras alternativas, pero difícilmente llegue a evadir la cárcel, pues su condena ya fue confirmada en todas las instancias. En tanto, sobre las razones por la que no va inmediatamente a un reclusorio dijo que su prisión no puede ser inmediata porque deben cumplirse previamente algunos protocolos judiciales.

