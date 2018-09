Prisión preventiva para Ulises Quintana

El juez penal de garantías, Rubén Ayala Brun decretó la prisión preventiva para el diputado Ulises Quintana y guardará reclusión en la prisión militar de Viñas Cué. El legislador previamente pasará por el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

Quintana se encuentra procesado por varios hechos punibles entre ellos tráfico de drogas en calidad de cómplice, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal. La resolución se leyó en la sala juicios orales donde se realizó la audiencia de imposición de medidas a pedido del abogado del parlamentario, Álvaro Arias.

Al salir del Departamento Judicial de la Policía señaló que no corresponde la resolución del magistrado debido a que no existe ninguna prueba en su contra. Además refirió que teme por su vida ya que no existen garantías por parte del Ministerio Público.

De esta manera el legislador colorado se suma al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón que también guarda reclusión en el mencionado recinto militar por el supuesto hecho de enriquecimiento ilícito.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?