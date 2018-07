Prioridad del gobierno de Marito Abdo en Itaipú será la revisión del Anexo C

El Dr. José Alberto Alderete, futuro director de la Itaipú Binacional, afirmó que el presidente electo Mario Abdo Benítez va a conformar una “selección nacional de técnicos” para trabajar con el Brasil en la renegociación del Anexo C del Tratado de la hidroeléctrica.

“El Tratado marca para el 2023 la revisión del Anexo C. Nosotros vamos a reclamar lo que nos corresponde, no queremos nada fuera de lugar. Las negociaciones se harán con patriotismo, con la mayor seriedad y transparencia”, enfatizó.

Alderete enfatizó que otro objetivo que tiene es hacer que Itaipú no sea solo una empresa generadora de energía, sino también una empresa con rostro humano y trabajar en el aspecto social, para que la gente le sienta de cerca a la hidroeléctrica, a través de sus acciones en beneficio de la población.

Al respecto, afirmó que su intención, una vez que asuma la titularidad de la binacional, es continuar con las cosas que se hicieron bien durante el gobierno saliente y mejorar aquellas que no están de la mejor manera. Indicó en ese sentido que las vacancias que dejarán los funcionarios que va a acogerse al beneficio de la jubilación serán ocupadas a través de un concurso de méritos.

Asimismo, aseguró que los cargos de confianza serán llenados con funcionarios técnicos capacitados de carrera y también con gente de afuera, que sean patriotas y antepongan los intereses del Paraguay.

“Yo he dado pruebas de mi gestión en la función pública siendo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Siempre he trabajo en equipo y así seguiré haciendo. Para mí no cuentan todas las especulaciones que hacen sobre mi persona y mi gestión”, finalizó.

