Preocupan las cifras de sobrepeso y obesidad infantil

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Esta problemática es una consecuencia de la malnutrición, es decir, del desarrollo de una dieta no equilibrada que puede generar, en el caso contrario, desnutrición. Y según datos oficiales de la Secretaría de Salud el 30% de los niños en edad escolar tiene sobrepeso y el 6% es obeso.

Para la médica Irina Kovalskys (MN 80503), pediatra especialista en Nutrición es importante entender que “la obesidad es un gran complejo de condiciones de vulnerabilidad que hace muy difícil su abordaje y no se trata exclusivamente de comer menos”.

“Es muy importante destacar el valor de la prevención en pediatría. Muchas veces pensamos que si tenemos hijos de peso normal no tenemos que intervenir o no tenemos que preocuparnos y se dice: ‘a mí no me preocupa porque mi hijo tiene un peso normal’; sin embargo es allí el momento donde toda la sociedad debiera concienciarse para trabajar en prevención”, resaltó la especialista.

Otro dato alarmante es que casi seis de cada diez madres (58%) de entre 20 y 40 años de edad con hijos de 0 a 5 años expresaron en una encuesta online a 300 mujeres de CABA y Gran Buenos Aires que les era “muy difícil mantener una alimentación saludable en el hogar”. Esta dificultad aumenta en los estratos socioeconómicos (NSE) más bajos (65%) y en aquellas familias que poseen 3 o más hijos (76%). También la encuesta remarcó que el 88% de las mujeres se encarga del menú alimenticio de la casa y el 95% son las que cocinan habitualmente.

Otro dato alarmante sobre la obesidad infantil que la nutricionista remarcó es que un chico que tiene sobrepeso a los cinco años tiene más chances de sufrirlo en la vida adulta y un chico que tiene sobrepeso en la adolescencia tiene un 80% de mantenerlo en su vida adulta.

Consejos para combatir la obesidad infantil

-Tener una alimentación saludable con todas la guías de alimentación en pediatría.

-Hacer consultas anuales o periódicas con el pediatra para conocer la propia trayectoria de peso.

-Cuidar a los padres en el caso que tengan sobrepeso.

-Amamantar exclusivamente en los primeros seis meses de vida.

-Hacer al menos actividad física al menos 1 hora por día al menos durante toda la edad pediátrica.

Fuente: Infobae

