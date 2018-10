Premio Nobel de Química fue otorgado al aporte al estudio de la evolución humana

Los científicos Frances Arnold, George Smith y Gregory Winter fueron reconocidos por haber utilizado los principios de la evolución para desarrollar proteínas utilizadas para fabricar desde biocombustibles hasta medicamentos.

La Academia de las Ciencias sueca otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química a Frances Arnold, George Smith y Gregory Winter por sus aportes al estudio de la evolución humana, desarrollo de proteínas y su aplicación en la industria.

“Los ganadores han tomado el control de la evolución y usaron los mismos principios (cambio y selección genético) para desarrollar proteínas que resolvieron problemas químicos de la humanidad”, explicó el jurado. Además, destacaron que los métodos usados por los científicos premiados están siendo usados para desarrollar una industria química más sustentable y producir nuevos materiales.

La estadounidense Arnold, ganadora de una mitad del galardón, logró realizar la primera evolución dirigida de enzimas, que son proteínas que catalizan las reacciones químicas. Con este proceso, son usadas para desarrollar productos como biocombustibles o farmacéuticos.

Arnold se convirtió en la quinta mujer en ganar este galardón, que no era entregado a una candidata femenina desde 2009, cuando la israelí Ada E. Yonath lo obtuvo por el estudio de la estructura y función de los ribosomas.

Por su parte, el estadounidense Smith desarrolló un método llamado “phage display”, en la que un virus que infecta una bacteria puede ser usado para evolucionar nuevas proteínas.

En tanto, Winter, biólogo británico, ha usado la misma técnica para desarrollar nuevos farmacéuticos y anticuerpos que pueden neutralizar toxinas, combatir enfermedades autoinmunes y aportar el tratamiento contra el cáncer.

El lunes, la edición 2018 comenzó con la categoría de Medicina. Dos inmunólogos japonés y estadounidense, James P. Allison y Tasuku Honjo, fueron recompensados por sus trabajos sobre la capacidad del cuerpo para defenderse contra el cáncer.

El martes, el estadounidense Arthur Ashkin, el francés Gérard Mourou y la canadiense Donna Strickland ganaron el Nobel de Física por sus “invenciones innovadoras en el campo de la física láser”.

El viernes se conocerá en Oslo el Nobel de Paz y el lunes 8 se anunciará el Nobel de Economía.

Por primera vez desde 1949, el anuncio del Nobel de Literatura será aplazado un año por la Academia Sueca, inmersa en el escándalo #MeToo que provocó la renuncia de varios de sus miembros.

