Postulante a senadora apunta a incentivar inversiones que generen trabajo

Mercedes Canese, ex vice ministra de Energía y actual candidata a senadora por el Frente Guasu, manifestó que lo ideal para nuestro país es incentivar industrias e inversiones que enfaticen la mano de obra y que fomenten la creación de falta de empleos.

Agregó que nuestro país cuenta con una energía segura y a buen precio y en ese sentido sotuvo que al Estado le saldrá más barato conceder beneficios a las empresas que generan empleos, que estar pagando subsidios mediante programas sociales.

Canese igualmente dijo que una de las razones por la que muchas empresas no vienen al país es principalmente por falta de seguridad jurídica.”Las industrias no vienen masivamente porque no somos un país serio institucionalmente”, dijo.

Por su parte el doctor Iván Allende, candidato a diputado por Central, por el Movimiento “Avancemos País” indicó que desde el Congreso Nacional se debe insistir en leyes de carácter social.

Habló de revisar el modelo de desarrollo, pues la riqueza se concentra en unos pocos. “En este país hay demasiado expertos en ‘pobretología’, pero la clave es saber distribuir la riqueza para apuntar a un desarrollo que mejore la calidad de vida de todos”, expresó.

Resaltó la importancia de aumentar el presupuesto para proyectos sociales al igual de incrementar el presupuesto para educación por lo menos hasta un 7% puesto que es una necesidad para mejorar la calidad de enseñanza.

