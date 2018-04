Policía aguarda alta médica de Saguier Blanco para su reclusión en Tacumbú

El empresario Luis Saguier Blanco permanece internado desde anoche en el sanatorio San Roque de Asunción, tras ser detenido en horas de la tarde. El acusado por supuesta estafa a una empresa por US$ 24.700.000 contaba con una orden de prisión preventiva en Tacumbú.

“Tras su detención, el señor Saguier Blanco sufrió una descompensación en la Fiscalía, por aparentes problemas cardíacos, por lo que fue derivado hasta el Sanatorio San Roque, donde continúa internado. Esperaremos su alta médica para derivarlo al penal de Tacumbú”, informó el comisario Daniel Careaga.

El director de la unidad Contra Delitos Financieros de la Policía Nacional destacó que el factor sorpresa fue fundamental para lograr la detención de empresario, concretada mediante un allanamiento que realizó una comitiva fiscal policial, en una vivienda ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción.

Careaga puntualizó que Saguier Blanco contaba con medidas alternativas a la prisión y que en esta causa el Ministerio Público investiga la venta del paquete accionario de la Sociedad Wisdom Product SAECA (Electrofácil) a la Sociedad Unicomer Latin America Co. Ltd., con un supuesto perjuicio de US$ 24 millones.

Agregó que actualmente hay dos casos abiertos, por la estafa y otra por supuesto lavado de dinero. Este proceso, inclusive, cobró notoriedad con la divulgación de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

