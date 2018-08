A pocas horas de conocerse la pena para Juan Ángel Napout

En contacto internacional con la 780 AM desde Estados Unidos, el periodista Ken Bensinger, quien sigue todo el proceso FIFA-GATE desde los tribunales de Brooklyn, sostuvo que hay mucha expectativa por conocer la decisión de la juez Pamela Chen.

La sentencia se estaría dando a conocer mañana a las 09:30 horas, donde se sabrá los años de cárcel que deberá purgar el ex titular de la Conmebol.

Bensinger, sostuvo que se le dará oportunidad a Napout a que hable antes de conocer la sentencia final. La Fiscalía pidió 20 años de cárcel y según el periodista, para la Justicia norteamericana la culpabilidad de Napout está fuera de discusión.

Por otro lado, sostuvo que difícilmente la jueza otorgue una pena superior a los 20 años, pero no será como la de José María Marín, pues en su caso se tuvo en cuenta la edad, 86 años y eso no ocurre con Napout, por tanto no tendría esa preferencia para disminuir la cantidad de años de cárcel.

