Poca recaudación dificulta pago a funcionarios de comuna limpeña

Carlos Palacios intendente de esa ciudad, se refirió a las dificultades que atraviesa la comuna, donde lamentablemente tienen un 90 % de morosidad de parte de los contribuyentes, pues la gente se acostumbró a no pagar. Indicó que cuentan con cerca de 400 funcionarios.

Eso repercute en las recaudaciones y no tiene de dónde sacar para poder cumplir con los funcionarios. Dijo que ahora pudieron cumplir con el pago del mes de setiembre.

“Estamos pagando de acuerdo a nuestras posibilidades, pero hay personas que quieren aprovechar esa situación para presionar por una intervención en la comuna, pero no tengo miedo de eso, pues mis documentaciones están en orden”, agregó.

Aseguró que en su administración no despidió a ningún funcionario liberal, es decir no existe ninguna persecución política. Reconoció que fue un error no haber reducido la cantidad de empleados que tienen que es mucha.

Una de las salidas para poder paliar esa situación negociar la salida de algunos funcionarios o dejar sin efecto algunos contratos, concluyó.

