Piden que se cancele la serie gordofóbica antes de su estreno

Que ser flaco, lindo, tener la piel lisita y ser alto te traen la felicidad. Eso dicen. Eso nos hacen creer todo el tiempo, cuando nos bombardean con publicidad para “cuidarnos” o “comer mejor” o nos dicen que, seguramente, cuando bajemos esos “kilitos de más” vamos a encontrar el amor o sentirnos realizados.

Pero hay un enorme movimiento mundial que ya no permite esto, que ya no se conforma con creer lo que hace décadas nos quieren vender. Y esto fue exactamente lo que hizo que más de 200 mil personas se pusieran a juntar firmas para que “Insatiable” no se estrene.

Se trata de una nueva producción original de Netflix, en la que se cuenta la historia de una chica gorda a la cual le hacen la vida imposible en el colegio por su peso y ella sufre porque piensa que nunca va a ser feliz ni nadie la va a querer. Pero durante un verano, se rompe la mandíbula y no puede comer del dolor, así que baja muchísimos kilos y se vuelve “hermosa, segura y feliz”. Luego de que eso ocurre, quiere vengarse de todos los que la lastimaron y la serie va a mostrar cómo se encarga de eso.

¿Suena conocido el relato? ¿Cuál es la diferencia entre esta ficción y lo que nos quieren vender todo el tiempo? Fue justamente eso lo que hizo que abrieran una petición en Change.org para que cancelen el estreno y no salga en la plataforma de Netflix el próximo 10 de agosto.

Por mucho se le dijo a las mujeres que para ser populares, lindas, conseguir el amor y ser exitosa tenían que ser flacas, aseguran en el comunicado de la junta de firmas. “Esto es parte de un problema más grande que todas las mujeres atravesaron en su vida”, escribieron.

El problema principal es que nos quieren decir todo el tiempo que la única forma de ser feliz es siguiendo estereotipos de belleza y recibiendo la aprobación de los demás. Todo hubiera sido distinto si la trama se centraba en mostrar el camino que recorre ella para amarse a sí misma, aceptar su cuerpo y rodearse de gente positiva y cero tóxica, que la quieren y respetan por cómo es.

Fuente: BBC

