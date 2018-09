Piden casar y anular matrícula de abogado que agredió a su colega

El abogado José Domingo Almada denunció por agresión a su colega Rubén Darío Mazzier ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. El letrado pidió la casación y nulidad de la matrícula del denunciado.

El incidente ocurrió en la mañana del martes en el sexto piso del Palacio de Justicia. Mazzier estaba en la sala N° 10 y al ver a Almada en la N° 9, antes de que se iniciara un juicio oral y público, fue hasta su lugar para increparlo y éste a su vez reaccionó.

La sala de juicios orales se convirtió en un improvisado ring, cuando ambos profesionales se empezaron a propinar puñetazos y patadas, hasta que fueron separados por los funcionarios y otros presentes en el lugar.

“Mazzier representa un verdadero peligro a todos los usuarios del Poder Judicial. Me ofendió con palabras irreproducibles, me escupió y amenazó con matarte, la Corte debe tomar medidas contra este señor”, aseveró Almada.

Anunció que la próxima semana iniciará, con los profesionales de su estudio jurídico, acciones penales ante el Ministerio Público, así como acciones civiles y también analiza presentar una denuncia por delito de acción privada.

“Tengo 10 testigos de lo ocurrido, él admitió que me provocó. Yo soy abogado y ante cada acción desmedida que realice contra mi persona, directamente voy a accionar penalmente porque no me acostumbro a actuar como él”, sentenció.

