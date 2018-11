Petta no descarta renunciar por crisis en el MEC

El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, afirmó que de no solucionarse la crisis desatada en la cartera a su cargo que involucra a la viceministra Nancy Ovelar no tendrá más alternativa que salir. “Si ella no se va, me voy yo”, incluso llego a manifestar.

Añadió que si Ovelar se mantiene intolerable y de no mostrarse abierta a la transparencia, ella debería de dar un paso al costado.

“Si se sostiene que es una persecución y trata de instalar un ambiente de crisis dentro del MEC, me parece que no es saludable, que las cabezas estén dividas. Tenemos que sentarnos y tendría que tomar la decisión, de que si ella no se va me voy yo”, manifestó.

Petta indicó que le recordó que puso a disposición su cargo, sin embargo el presidente de la República lo ratificó en su puesto. Agregó que está abierto al diálogo pero sin condicionamiento a la impunidad.

